Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Belirlendi

Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatları 3 bin lira ile 319 lira 31 kuruş arasında.

30.11.2024 15:46
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 319 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 28,1 azalarak 1 milyar 168 milyon 153 bin 188 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin lira, en düşük saat 11.00'de 319 lira 31 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 241 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 260 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

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