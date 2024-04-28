Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 913 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 54,52 artarak 1 milyar 335 milyon 776 bin 380 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-01.00, 08.00-09.00, 15.00 ve 19.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 06.00'da 913 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 156 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 194 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 110 lira 86 kuruş olarak kayıtlara geçti.