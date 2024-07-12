Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1590 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,1 azalarak 1 milyar 674 milyon 614 bin 574 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00, ve 19.00-21.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük saat 07.00 ve 12.00'de 1590 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 562 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 566 lira 69 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

12.07.2024 14:25
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1590 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,1 azalarak 1 milyar 674 milyon 614 bin 574 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00, ve 19.00-21.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük saat 07.00 ve 12.00'de 1590 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 562 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 566 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika

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