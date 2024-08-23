Elektrik fiyatları yarın için belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1894 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise fiyatlar farklı saatlerde değişiklik gösterdi.

23.08.2024 14:46
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1894 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,3 azalarak 1 milyar 688 milyon 287 bin 284 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00, 01.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1894 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 555 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 561 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 960 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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