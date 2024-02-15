Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 550 lira, en düşük 900 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,4 azalışla 1 milyar 168 milyon 501 bin 706 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 550 lira, en düşük 13.00'te 900 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1657 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1708 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 581 lira 68 kuruş, en düşük 1049 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.