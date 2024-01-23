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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 900 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,9 artarak 1 milyar 412 milyon 555 bin 6 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 900 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 32 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 72 lira 43 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en 2 bin 700 lira, en düşük 1247 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor
23.01.2024 - 15:03,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,9 artarak 1 milyar 412 milyon 555 bin 6 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 32 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 72 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en 2 bin 700 lira, en düşük 1247 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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