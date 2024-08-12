Elektrik Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 63 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 10,5 artarak 1 milyar 884 milyon 613 bin 455 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 63 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 658 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 679 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1851 lira 2 kuruş olarak belirlendi.