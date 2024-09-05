Elektrik Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,6 artarak 1 milyar 776 milyon 896 bin 161 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 599 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 623 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 950 lira 1 kuruş, en düşük 1997 lira 99 kuruş olarak belirlendi.