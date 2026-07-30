Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yükseldi

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Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 4.200 lira, en düşük 455 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük 455 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 artarak 1 milyar 443 milyon 583 bin 527 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 455 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 140 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 199 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 199 lira 47 kuruş, en düşük 310 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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