Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1862 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 27 artarak 1 milyar 603 milyon 474 bin 543 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük 03.00, 04.00 ve 12.00 saatlerinde 1862 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 435 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 462 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 770 lira 1 kuruş olarak belirlendi.