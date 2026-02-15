Elektrik Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yükseliyor

15.02.2026 14:37
Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın 3 bin 400 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 342 artarak 728 milyon 169 bin 252 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 00.00-05.00 saatlerinde sıfır (0) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1158 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1264 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1642 lira 69 kuruş, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

