Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 52 lira 58 kuruş, en düşük 97 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,3 azalarak 741 milyon 354 bin 703 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'da 4 bin 52 lira 58 kuruş, en düşük saat 12.00'de 97 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1235 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1308 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 222 lira 6 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.