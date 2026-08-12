Elektrik Fiyatları Yükseliyor
Spot piyasada yarın için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 4 bin lira olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,31 azalarak 1 milyar 846 milyon 513 bin 698 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin lira, en düşük saat 12.00'de bin lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 731 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 771 lira 93 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1256 lira olarak kayıtlara geçti.
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