Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın en yüksek 3 bin, en düşük 1799 lira 98 kuruş.

12.12.2024 14:48
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 7,8 azalarak 1 milyar 548 milyon 437 bin 467 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00'da 3 bin lira, en düşük saat 13.00'te 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 454 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 482 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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