Elektrik fiyatlarının tartışıldığı dönemde güneş panellerine ilgi arttı - Son Dakika

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- Elektrik fiyatlarının tartışıldığı dönemde güneş panellerine ilgi arttı

"Güneş panellerine talep geçen seneye göre 10 kat arttı"

İSTANBUL - Elektrik fiyatlarındaki artış, elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerine ilgiyi artırdı. Sektör temsilcisi Utku Korkmaz, geçen seneye göre güneş panellerine talebin 10 kat arttığını söyledi.

Dünya genelinde enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'de hane halkında hissedilir duruma geldi. Vatandaşlar elektrik ihtiyacını maliyeti düşük şekilde karşılayabilmek için alternatif aramaya başladı. Güneş panelleri elektrik faturalarında düşüş sağlamanın yolu olarak görüldü. Elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerine bu dönemde ilgi arttı.

Solarçatı CEO'su Utku Korkmaz, "Ülkemizde elektrifikasyona dönüşüm hızlanmakta, geçen seneye göre güneş panellerine talep 10 kat arttı" dedi. Güneş panellerine talep artışını elektrik fiyatlarındaki yüksek fiyatların tetiklediğini belirten Korkmaz, "Evlerde elektrik ihtiyacımız gün geçtikçe daha maliyetli oluyor. Elektrik fiyatlarının artması nedeniyle bireylerin güneş panellerine olan ilgisi artmış durumda. Türkiye'de toplam üretilen elektriğin yüzde 2'si güneş enerjisinden üretiliyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran daha yüksek. Türkiye'de 1 Ocak itibariyle elektrik fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Özellikle fiyat artışı nedeniyle güneş panellerine talebin geçen seneye göre 10 kat arttığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elektrifikasyon dönüşümünün hızlanması gerekiyor"

Panellerin kurulumunun müstakil evler için daha uygun olduğunu söyleyen Korkmaz, "Güneş panellerinin kurulumu daha çok müstakil evler için uygun. Yaklaşık 750 - 1000 TL civarında gelen bir elektrik faturasını, güneş panelleriyle üretilen 7-8 KW'lık bir enerji karşılayabilir. Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle elektrik tüketiminin 2 buçuk kat artması öngörülüyor. Elektrik fiyatıyla gelen farkındalık tüketimin artmasıyla katlanacak. Türkiye'de de elektrifikasyon dönüşümünün hızlanması gerekiyor" diye konuştu.

"Güneş panellerinden faydalanmak için yatay yapılaşmaya geçilmeli"

Korkmaz, "Günümüzde apartmanlar güneş panelleri kurulumu için uygun değil. Apartmanlarda panel alanları yeterli değil, apartmanlarda kurulacak paneller küçük, ortak elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Yüksek enerji ihtiyacı sebebiyle yeni yapılacak konutların yatay mimariyle yapılması da önem taşıyor. Yeterli panel alanlarının konutlarda olması gerekiyor. Güneş panellerinden faydalanmak için yatay yapılaşmaya geçilmeli" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de elektrik üretim maliyeti Avrupa'dan daha düşük"

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle elektrik üretiminde avantajlı olduğunu da söyleyen Korkmaz, "Türkiye'nin güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretmesi konusunda büyük avantajı var. Konumu itibariyle Türkiye'de elektrik üretiminin maliyeti ışınımdan dolayı tüm Avrupa'dan daha ucuz. Türkiye konumu itibariyle Norveç, İsveç gibi ülkelerden çok avantajlı konumda yer alıyor. Türkiye'nin bu avantajı kullanması gerekiyor. Kendi elektriğimizi üretme konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Fiyat artışları bu dönüşüme sebep oldu" açıklamasında bulundu.

Öte yandan bahsi geçen firma Huawei ile iş birliğine gitti. İş birliği çerçevesinde Huawei evsel çözümleri şirket tarafından tedarik edilebilecek.

(MRT-MFA-E)