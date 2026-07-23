Elektrik Talebinde Artış Bekleniyor - Son Dakika
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Elektrik Talebinde Artış Bekleniyor

23.07.2026 09:32
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2023'te elektrik talebinin %3.6 artması bekleniyor; elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji etkili.

Dünyada elektrikli araçlar, soğutma sistemleri ve veri merkezlerindeki kullanımın güçlenmesiyle elektrik talebindeki artışın bu yıl hız kazanacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Yıl Ortası Elektrik Sektörü Güncellemesi raporuna göre, dünyada elektrik talebinin 2025'teki yüzde 3 seviyesinden bu yıl yüzde 3,6'ya ve 2027'de yüzde 3,8'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu talep artışında sanayi, elektrikli araçlar, soğutma sistemleri ve veri merkezlerinde büyüyen elektrik tüketimi güçlü rol oynuyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji krizi birçok bölgede elektrik maliyetleri artarken bu durum elektrik piyasalarının dayanıklılığını test ediyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin elektrik tüketiminde bu yıl güçlü artış bekleniyor. Çin'in elektrik talebinin 2025'teki yüzde 3,2 seviyesinden bu yıl yüzde 5,5'e çıkacağı öngörülüyor. Hindistan'da ise geçen yıl yüzde 1,6 büyüyen elektrik talebinin bu yıl yüzde 7 artacağı tahmin ediliyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nde ise elektrik talebinin yüzde 2 seviyesinde artacağı hesaplanıyor.

Yakıt maliyetlerindeki keskin artış ve tedarikteki aksamaların özellikle fiyata duyarlı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına bağımlı Asya ülkelerinde elektrik üretimini baskıladığı değerlendiriliyor.

IEA, beklenenden daha güçlü bir El Nino olayı yaşanması durumunda soğutma ihtiyacı nedeniyle elektrik talebinin daha hızlı artabileceği uyarısında da bulunuyor.

Yenilenebilir enerji en büyük üretim kaynağı olma yolunda

Küresel elektrik üretiminde ise yenilenebilir enerjinin bu yıl en büyük üretim kaynağı olacağı ve böylece kömürü geride bırakacağı tahmin ediliyor. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin yıllık bazda yüzde 8 büyümesi beklenirken küresel elektrik üretimindeki payının 2025'teki yüzde 33'ten 2027'de yüzde 37'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Güneş enerjisi, küresel elektrik üretimi büyümesinde lider konumunu sürdürüyor. Güneşten elektrik üretiminin bu yıl yaklaşık 600 teravatsaatle 2025'teki rekor büyümesini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Talebinde Artış Bekleniyor - Son Dakika

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