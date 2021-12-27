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Elektrik teknikeri olarak başladı, 55 ülkeye ihracat yapan şirketin patronu oldu - Son Dakika

Elektrik teknikeri olarak başladı, 55 ülkeye ihracat yapan şirketin patronu oldu

27.12.2021 11:06
Elektrik teknikeri olarak başladı, 55 ülkeye ihracat yapan şirketin patronu oldu

Bursa'da 27 yıl önce elektrik teknikeriyken biriktirdiği parayla 60 metrekarelik alanda 3 çeşit endüstriyel elektrik ekipmanı üreterek kendi işini kuran Şinasi Güneş, bugün 55 ülkeye ihracat yapıyor.

Bursa'da 27 yıl önce elektrik teknikeriyken biriktirdiği parayla 60 metrekarelik alanda 3 çeşit endüstriyel elektrik ekipmanı üreterek kendi işini kuran Şinasi Güneş, bugün 55 ülkeye ihracat yapıyor.

Çocuk yaşlarda köyüne elektrik gelmesinden etkilenerek bu işi yapmaya karar veren Güneş, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 11 bin metrekare kapalı alanda kurulu şirketinde, 5 bin çeşit endüstriyel elektrik ekipmanı üretiyor.

BEMİS Teknik Elektrik AŞ kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, AA muhabirine, şimdi kırsal mahalle statüsündeki Mustafakemalpaşa ilçesi Hacıali köyünde fakir bir ailenin çocuğu olarak imkansızlıklarla zor şartlarda yetiştiğini söyledi.

Hayatını kazanmak için mücadeleler verdiğini, çobanlık yaptığını belirten Güneş, "Elektrikle çok küçük yaşlarda tanıştım. Köyümüze elektrik geldiğinde, köyün elektrik işlerini dayımın çocukları yaptı. Onlar yaparken ben de yanlarında çıraktım. Elektrik, tabii ilk defa gördüğüm bir şeydi. Çok çarpıcıydı gerçekten. Beni de çarptı. Vuruldum ben elektriğe. 'Bunu mutlaka öğrenmeliyim' dedim. Serüven böyle başladı ve elektrik teknikeri oldum." ifadelerini kullandı.

Elektrikçi olarak çıraklık, kalfalık, ustalık yaptığını aktaran Güneş, daha sonra kentte üretim yapan bir elektrik firmasında laboratuvar sorumlusu olarak işe başladığını dile getirdi.

Güneş, bu iş yerinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Laboratuvar sorumlusu olarak başladığım işte ilk 3 ayda bütün işletmenin sorumluluğu bana verildi. Her şeyi öğrenme, daha iyisini yapma isteğim vardı. Hayatım boyunca hep mesaili işleri tercih ettim. Mesaili çalışmak, para biriktirmek ve zamanı kazanmak için önemli bir avantajdır. Elektrik teknikeriydim. Bu aşamada 1,5 yıl takside de çalıştım ve 5,5 yıl sonunda işten ayrıldım. Son 3 aya kadar işten ayrılıp da yeni bir yer kurma düşüncem yoktu. Ancak bir ameliyat geçirdim. Patronumun yaklaşımı, duygusal bağlarımı kopardı, bir 'geçmiş olsun'a bile gelmedi. Son zamanlarda satışa da çıkmaya başlamıştım. Satışla ilgili bir rapor düzenleyip yapılması gerekenleri patronuma sundum. Bu söylediklerim yapılmadı. Yapılmayınca, duygusal bağlarım da kopunca 'Bu işi kendim yapabilirim. Ürünü zaten ben üretiyorum, satışı da başarabiliyorum' dedim."

"İş kurduktan sonra başarısız olma korkusuyla olabildiğince fazla çalıştım"

Güneş, taksicilikten de bir miktar para biriktirdiğini ve bunun verdiği cesaretle ayrılma kararı aldığını ancak sonrasında hangi işi yapacağını bilmediğini ifade etti.

Bildiği işi yapmaya karar verdiğini, şirketi 1994'te 31 yaşındayken kurduğunu belirten Güneş, "İş kurduktan sonra başarısız olma korkusuyla olabildiğince fazla çalıştım. Tasarruflu ve tedbirli davrandım ve sonucunda da buralara geldim. Hiçbir yerden destek almadım. 'İleride bir şeyler yaparım' düşüncesiyle para biriktirmiştim. Bana 'Neden bu kadar çok çalışıyorsun? Ne yapıyorsun bu paraları?' dediklerinde 'Bilmiyorum. Para biriksin, kafamız çalışır' diyordum. Hakikaten de öyle oldu." diye konuştu.

"İhracat yaptığımız 55 ülkeyi 155'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Firmasının "emekleme" döneminde yaşadıklarına ve bugüne kadar gelen sürece değinen Güneş, şunları kaydetti:

"Biz, 3 çeşit ürünle 60 metrekarede, bir evin altında başladık. Sürekli kalıp yatırımı yaptık ve yeni ürünler üretmeye devam ettik. Birçok kriz atlattık. Hiçbir krizde yatırımımızı kesmedik. Bugün geldiğimiz aşamada, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa OSB'de 11 bin metrekare kapalı alanda, 5 bin çeşit ürünle 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'de sektör lideriyiz. Durmadan, ilk günkü heyecanımızla dünyada lider bir firma olmak amacıyla çalışmalara devam ediyoruz. Avrupa başta olmak üzere Rusya, Mısır, Cezayir, İngiltere, Amerika, Çin'e kadar ürün gönderiyoruz. Endüstriyel elektrik ekipmanları üretiyoruz. Ana ürün gruplarımızda fiş, priz, kablo taşıyıcı, elektrik dağıtım panosu bulunuyor. Fabrikalara, şantiyelere, mermer ocaklarına, medya sektörüne, savunma sanayisine yönelik üretim yapıyoruz. İşletmemizle, üretim tesisimizle, satış modelimizle, ticari duruşumuzla, her şeyimizle örnek olmaya çalışıyoruz. Alanımızda ihtisaslaşmak, kaliteyle anımsanan, dünyada bilinen bir marka olmak istiyoruz ve ihracat yaptığımız 55 ülkeyi 155'e çıkarmayı hedefliyoruz. Çevreye duyarlı, verimli üretim yapan, çatısındaki güneş enerjisinden üretim yapan, yağmur suyu geri kazanımı olan, hiçbir atığı olmayan çevreci bir firmayız."

Güneş, entegre bir tesis kimliğiyle bünyelerinde kalıp tasarımı yapıp ürettiklerini, ayrıca savunma sanayisine yönelik ürün geliştirme çalışmalarının olduğunu sözlerine ekledi.

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Şinasi Güneş, İhracat, Bursa, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik teknikeri olarak başladı, 55 ülkeye ihracat yapan şirketin patronu oldu - Son Dakika Ekonomi


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