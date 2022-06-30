Elektrik üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı - Son Dakika
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Elektrik üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı

30.06.2022 10:38
Elektrik üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 düşüşle 24 milyon 693 bin 2 megavatsaat oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 düşüşle 24 milyon 693 bin 2 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 35,1'i hidroelektrik santralleri, yüzde 16,2'si doğal gaz santralleri, yüzde 15,1'i linyit santralleri, yüzde 11,4'ü ithal kömür santralleri ve yüzde 10,5'i rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, motorin, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Böylece lisanslı elektrik üretimi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 düşüşle 24 milyon 693 bin 2 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı da aynı dönemde yaklaşık yüzde 3 azalarak 19 milyon 854 bin 983 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketimin yüzde 46,64'ü sanayi, yüzde 25,64'ü mesken ve yüzde 23,31'i ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 2,24, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,16 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 47 milyon 655 bin 23'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 14,8, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 5,2, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,6, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7 ve ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 0,4 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,6 artarak 92 bin 653 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,2'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,2'si barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,7'si rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı - Son Dakika

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