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Elektrikli araç devleri gözünü Türkiye'ye dikti - Son Dakika

Elektrikli araç devleri gözünü Türkiye'ye dikti

27.01.2022 00:57
Elektrikli araç devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Türkiye'de elektrikli araç potansiyeli artıyor.

Türkiye'de elektrikli araç potansiyeli artıyor. Şarj istasyon noktalarının yaygınlaşmasının da etkisiyle 2021 yılında Türkiye elektrikli araç pazarı yüzde 237 arttı. Bu durum elektrikli araç devlerinin de dikkatini çekti. Tesla, MG, Jaguar gibi global markalar Türkiye pazarına girdi.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı yaygınlaşıyor. Son bir yılda elektrikli araç pazarı Türkiye'de yüzde 237 arttı. 2021 yılında toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu rakam 844 adet olarak gerçekleşmişti. Türkiye'de yükselen elektrikli araç talepleri küresel alanda söz sahibi otomobil üreticilerinin dikkatini çekti. Son yıllarda global markaların son teknolojiye sahip elektrikli araçları Türkiye pazarında girdi.

Tesla 'Süper Şarj' noktalarına Türkiye'den 10 il ekledi

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın Türkiye'de faaliyete başlaması bekleniyor. Şirketin 2022 içerisinde Türkiye'de resmi olarak kuruluşunu ve yapılanmasını tamamlayarak 4 modelini de satışa sunması öngörülüyor. Tesla'nın supercharger altyapısını da Türkiye'ye getirecek. Süper Şarj istasyonları için Tesla'nın internet sitesinde Türkiye'den 10 il yer aldı. Bu iller; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Sakarya, İzmir ve Konya olarak sıralandı.

Dünya devleri Türkiye'de

İngiliz elektrikli araç markası MG, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye SUV modeli ZS EV ile giriş yaptı. Yüzde 100 elektrikli araçlar lansmanın ardından satışlara başladı. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) rakamlarına göre 2021 yılında MG'nin elektrikli SUV modeli ZS EV 318 adet satıldı. 2022 yılında markanın farklı modeller ülkemize gelecek.

Mercedes Benz, 2030 yılına kadar elektrik dönüşümünü tamamlama hedefiyle elektrikli araçlarını tanıtmaya ve piyasaya çıkarmaya devam ediyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıl 331 adet Mercedes Benz EQC satıldı. Global markalardan Volvo da Türkiye'de yükselen pazarın farkında. Ülkemizde 2021 yılında 23 adet Volvo XC40 satıldı. Elektrikli piyasasında adından sıkça söz ettiren Jaguar I-PACE ise 31 alıcıya gitti.

TOGG 2023'te seri üretime geçiyor

Türkiye gelişen elektrikli pazarına TOGG ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Teknik donanımı ve fiyatıyla dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilecek bir araç olan TOGG'un 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretimine başlanması planlanıyor. Rakipleriyle baş edebilecek dizaynda üretilen TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'te dünya sahnesine çıktı. - İSTANBUL

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Tragger, Türkiye, Jaguar, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elektrikli araç devleri gözünü Türkiye'ye dikti - Son Dakika Ekonomi


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