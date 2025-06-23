Elektrikli Araç Pazarı Analizi Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikli Araç Pazarı Analizi Yayınlandı

Elektrikli Araç Pazarı Analizi Yayınlandı
23.06.2025 16:50
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EY-Parthenon, elektrikli araç ekosistemine dair önemli verileri içeren bir analiz serisi başlattı.

Ernst & Young (EY) çatısı altında strateji danışmanlığı hizmetleri sunan EY-Parthenon (EY-P), otomotiv sektörüne yönelik "Elektrikli Araç Ekosistemi ve Dönüşümü Analizi" serisinin ilkini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç bölümlük serinin "Dünyada ve Türkiye'de Elektrikli Araç Pazarı" başlıklı ilk analizinde elektrikli araç kullanım oranları, satış istatistikleri, tüketici eğilimleri ve pazar dinamikleri değerlendirildi. Serinin diğer versiyonları ise şarj istasyon ağı ve batarya teknolojileri konularını ele alacak.

EY-P Elektrikli Araç Pazarı Analizi, Türkiye ve dünyada elektrikli araç kullanım oranları, satış verileri, tüketici davranışları, markalara göre yapılan değerlendirmeler, arz ve talebi etkileyen dinamikler ile sektöre yönelik gelecek öngörülerine odaklanıyor.

Analize göre, 2022-2024 arasında yıllık bazda yüzde 66 büyüme kaydeden küresel elektrikli araç satışları 2024'te 17 milyona ulaştı. Küresel satışların yüzde 56'sını oluşturan Çin ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi yüzde 17'yle Avrupa Birliği ve yüzde 12'yle ABD etti. Geçen yıl itibarıyla dünya genelinde kullanılan 55,9 milyon elektrikli aracın yüzde 54'ü Çin'de yer aldı.

Türkiye'de satışlar 2024'te 115 bin araca ulaştı

Türkiye'de ise elektrikli araç satışları 2023'te 75 bin adet iken, 2024'te yaklaşık 1,5 kat artışla 115 bin seviyelerine çıktı. 2022-2024 arasında toplam araç satışları yüzde 65 artarken, elektrikli araçlar yaklaşık 13 kat artış gösterdi. Aynı dönemde hibrit araç satışları da 3 kat artarak 174 bin adede ulaştı.

Analizde, yerli üretim, vergi teşvikleri ve şarj altyapısındaki gelişmelerin Türkiye'deki artışta önemli rol oynadığı vurgulandı. Yerli bir elektrikli araç markasının 2023 ve 2024'te pazar payını yüzde 26'ya çıkararak ilk sıraya yerleştiği, ABD menşeli markaların ise ikinci sırada yer aldığı ifade edildi.

Elektrikli araçların küresel düzeyde artan satış ivmesinin, üretim kapasitesi, batarya teknolojileri, şarj altyapısı ve devlet teşvikleri gibi etkenlere bağlı olarak bölgeler arası farklı hızlarda gelişebileceği değerlendiriliyor. Kısa ve orta vadede hibrit araçların, menzil avantajları nedeniyle geçiş aracı olarak önemini sürdüreceği öngörülüyor.

"Türkiye'de elektrikli araç satışlarında ciddi bir ivmelenme var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY-Parthenon Şirket Ortağı Yusuf Bulut, analizin hem küresel hem de Türkiye için oldukça önemli veriler sunduğunu kaydetti.

Elektrikli araçların ilk pazara sunulduğu yıllarda talep yavaş ilerlediğini hatırlatan Bulut, "Son yıllarda bu talebin hızla arttığı, eş zamanlı olarak da piyasanın farklı ticari modellerle çeşitlendiği gözlemleniyor. Elektrikli araç pazarında menzil, şarj altyapısı ve bulunabilirliğinin daha da geliştiği, batarya maliyetinin ise azaldığı görülüyor. Şarj altyapısının iyileştirilmesi ve menzil artırımı, elektrikli araçlara geçişte kritik bir öneme sahip olurken, diğer yandan hibrit araçlara olan talep de devam ediyor ve şarj edilebilir hibrit modeller pazarın daha hızlı büyümesine etki ediyor." ifadelerini kullandı.

Bulut, devlet teşvikleri, ÖTV avantajları ve yerli üretimin yükselişiyle birlikte elektrikli araç satışlarının pozitif yönde etkilenmesinin beklendiğini kaydetti.

EY-Parthenon Şirket Ortağı Cem Çamlı da "Küresel elektrikli araç pazarını Çin, AB ve ABD domine ederken, Türkiye'de ise yerli marka ve Amerika menşeili elektrikli araç markalarının pazara girmesiyle Türkiye'de elektrikli araç satışlarında ciddi bir ivmelenme olduğu söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de araç satışlarının 2022-2024 arasında yüzde 65 artarken, elektrikli araç satışlarının yaklaşık 13 katına, hibrit araç satışların ise 3 katına çıktığına dikkati çeken Çamlı, "Tüm bu gelişmeler, önümüzdeki 10 yıl içinde tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle ve pazarın gelişmesiyle birlikte olumlu beklentileri gözler önüne seriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli Araç Pazarı Analizi Yayınlandı - Son Dakika

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