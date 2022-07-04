Elektrikli şarj istasyon ağı ZES, EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikli şarj istasyon ağı ZES, EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansını aldı

04.07.2022 09:04
Elektrikli şarj istasyon ağı ZES, EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansını aldı

Elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions), EPDK tarafından şu ana kadar şarj ağı işletmeci lisansı verilen sayılı şirketler arasında yerini aldı.

Elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions), EPDK tarafından şu ana kadar şarj ağı işletmeci lisansı verilen sayılı şirketler arasında yerini aldı.

Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda şehirlerde karbon salımını azaltmak amacıyla hayata geçirdiği öncelikli yatırımlardan biri olan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES'in şarj ağı işletmeci lisansını almak üzere yaptığı başvuru, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandı. Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında; Türkiye'de şarj ağı işletmeci lisansı verilen sayılı şirketler arasında yer alan Zorlu Enerji şirketi ZES Dijital Ticaret A.Ş. kendi elektrikli araç şarj istasyonlarını kurmanın yanında 49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciliğinde faaliyet gösterebilecek.

Şarj ağı işletmeci lisansı, pazar yatırımlarını hızlandıracak

ZES, sıfır emisyonlu kesintisiz ulaşım için bin 100'ü aşkın lokasyonda bin 900'e yakın istasyonda hizmet verirken, her geçen gün elektrikli şarj istasyonu sayısını artırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, "Atılan bu adımı her şeyden önce pazarın sağlıklı bir şekilde büyümesi için önemli buluyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz yıl özel sektör tarafından yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye'de toplam şarj ünitesi sayısının 3 bini bulduğunu görüyoruz. Bu lisanslama ile önümüzdeki süreçte elektrikli araç pazarında ciddi bir ivmelenme başlayacağı öngörülüyor. Biz de EPDK'dan aldığımız şarj ağı işletmeciliği lisansımız ile kendi şarj istasyonlarımızı kurmanın yanında sertifika vererek alt operatörlük sürecini de devreye alabilecek imkana sahip oluyoruz. EPDK'dan lisans almak isteyen firmalara tüm koşulları sağlayan KVKK uyumlu kendi platformumuzun kullanım lisansını vererek müşterilerine hizmet vermelerini sağlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yurtdışında emin adımlarla ilerliyoruz"

ZES ile geleceğin yaşam tarzında başrole oturacak akıllı şehirler ve araçlar alanında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Salman, 'enerjiyi dijitalleştirerek yöneten' bir marka olma hedefiyle yazılım alanında da büyüyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Türkiye'de yürüttüğümüz elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetlerimizi ve bu konudaki projelerimizi Avrupa Birliği ve çevre ülkelere de taşıdık. Bugüne kadar Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsrail, İtalya, Karadağ, Polonya ve Yunanistan'da şirketlerimizin kurulumunu tamamladık. Orta ve uzun vadeli projeksiyonumuzda, Avrupa'nın tamamına yayılmış ve belli bir pazar büyüklüğüne sahip elektrikli araç şarj istasyonu operatörü olmak var."

Yapılan açıklamaya göre şirket, sürdürülebilir geleceğin en önemli sacayaklarından biri olan elektrikli araçlara sağladığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırdığını 'Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası' (I-REC) ile belgelendiriyor. Sektöründe öncü olan ZES, elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için bölge coğrafyasında çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Türkiye'nin en büyük 2. gemisinde son aşama! Türkiye'nin en büyük 2. gemisinde son aşama! Anadolu Isuzu, BM Global Compact'e üye oldu Anadolu Isuzu, BM Global Compact'e üye oldu
Kaynak: İHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli şarj istasyon ağı ZES, EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansını aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
15:05 Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var
14:57 Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:39 Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
14:27 Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:21:43. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrikli şarj istasyon ağı ZES, EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement