Elektrikte yeni dönem! EPDK'den tavan fiyatı uygulaması gündemde - Son Dakika
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Elektrikte yeni dönem! EPDK'den tavan fiyatı uygulaması gündemde

07.03.2022 00:22
Elektrikte yeni dönem! EPDK'den tavan fiyatı uygulaması gündemde

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunabilme yetkisi verilecek. Bu yetkinin, EPDK'ya 6 ayla sınırlı olarak verilmesi planlanıyor.

Artan enerji fiyatlarının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), maliyetlerin yükselmemesi adına yeni bir adım atmayı planlıyor.

EPDK'YA YETKİ VERİLECEK

Bloomberg HT'nin haberine göre; taslak halindeki düzenlemenin yakında TBMM'ye gelmesi beklenirken düzenleme kapsamında Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilen borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EPDK'ya yetki verilecek.

6 AYLA SINIRLANACAK

Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğal gaz fiyatları sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı ithal ya da yerli kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak. Bu yetkinin, EPDK'ya 6 ayla sınırlı olarak verilmesi planlanıyor.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR

EPİAŞ tarafından işletilen enerji borsası, Piyasa Takas Fiyatı'ndaki (PTF) arz ve talep dengesine göre bir sistemle işletiliyor. 21 elektrik tedarik şirketi müşterilerine satmak üzere her gün ihtiyaçları olan elektrik miktarını PTF'ye giriyor.

Enerji borsasında fiyatlar arz ve talep dengesine göre gün gün, saat saat değişkenlik gösteriyor. Hayata geçecek düzenleme ile EPDK ürün bazında tavan fiyat belirleyerek tüm üreticilerin enerji borsasında ürün satabilecekleri tavan fiyatı kendisi belirleyecek.

Bu şekilde dağıtım şirketlerinin üreticiden alacağı elektrik fiyatlarının EPDK'nin kontrolünde olmasıyla, hanelere ve sanayiye ulaşan elektrik fiyatlarının kontrol altında tutulması ve ani fiyat artışlarının ortadan kalkması hedefleniyor. Sistemin yakın zamanda devreye alınması ile bu yaz oluşması muhtemel elektrik talebi artışları karşısında fiyatların kontrol altında tutulması hedefleniyor.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Bloomberg, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte yeni dönem! EPDK'den tavan fiyatı uygulaması gündemde - Son Dakika


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