Elma Kurusu Fiyatları Sevinç Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

Elma Kurusu Fiyatları Sevinç Yarattı

Elma Kurusu Fiyatları Sevinç Yarattı

Kütahya'da elma kurusu fiyatları 20 TL'den 35 TL'ye yükseldi, üreticiler bu durumdan memnun.

07.10.2024 12:49
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde elma kurusu fiyatlarının 35 TL'ye yükselmesi üreticilerini sevindirdi.

Elma ağaçlarının dibine dökülen elmaları toplayıp küçük parçalara ayırarak güneşte kurutup değerlendiren üreticiler, geçen yıl 20 TL olan elma kurusu fiyatının bu yıl 35 TL olmasından memnun olduklarını söylediler.

Dip elmalarının çürüyüp heba olmaması için doğrayarak güneşte kurutup sattıklarını ifade eden elma üreticilerinden İsmail Çakır," Elma ağaçlarının dibine dökülen elmaları değerlendirmek amacıyla toplayıp küçük parçalara ayırarak güneşte kurutuyoruz. Daha sonra elma kurularını tüccarlara satıyoruz. Böylelikle mahsulün tarlada kalıp çürümesinin önüne geçiyor, ayrıca dip elmasını ekonomik anlamda değerlendirmiş oluyoruz. Bu yılki elma kurusu fiyatlarından memnunuz" dedi.

Elma kurusunun kabızlık önleme, kan temizleme ve mide hastalıklarına iyi gelme özelliği bulunduğunu söyleyen elma kurusu alıcısı M. Ali Aslan, " Bu yıl yöremizde elma üretimi az, talep de fazla olunca elma kurusu fiyatları 35 TL'ye yükseldi. Üreticilerden satın aldığımız elma kurusunu İzmir'deki gıda ürünleri işleme tesislerine gönderiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elma Kurusu Fiyatları Sevinç Yarattı - Son Dakika

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