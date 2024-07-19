Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildi - Son Dakika
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Ekonomi

Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildi

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, küresel yazılım sorununun ardından CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı. Musk, tedarikçilerin ve lojistik şirketlerin bu yazılımı kullandığını belirtti. Bu sorun nedeniyle Tesla'nın bazı üretim hatlarının durduğu bildirildi.

19.07.2024 23:31
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Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk, küresel yazılım sorununun ardından CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini bildirdi.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "CrowdStrike'ı tüm sistemlerimizden sildik." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımında ise "Ne yazık ki tedarikçilerimizin ve lojistik şirketlerimizin çoğu bunu kullanıyor." ifadelerine yer veren Musk, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın konuya ilişkin paylaşımına ise bunun "otomotiv tedarik zincirinde yeni sekme açtığı" yanıtını verdi.

Satya Nadella, X'ten yaptığı açıklamada, "Dün CrowdStrike, bilgi teknolojisi sistemlerini küresel olarak etkilemeye başlayan bir güncelleme yayımladı. Bu sorunun farkındayız ve müşterilere sistemlerini güvenli bir şekilde tekrar çevrim içi hale getirmeleri için teknik rehberlik ve destek sağlamak üzere CrowdStrike ile ve sektör genelinde yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın küresel yazılım sorunu nedeniyle Texas ve Nevada'daki bazı üretim hatlarını durdurduğu aktarıldı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildi - Son Dakika

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