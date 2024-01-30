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Elon Musk, İlk Kez Bir İnsana Beyin Çipinin Yerleştirildiğini Açıkladı - Son Dakika
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Elon Musk, İlk Kez Bir İnsana Beyin Çipinin Yerleştirildiğini Açıkladı

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini duyurdu. Musk, iyileşme sürecinin iyi gittiğini ve ilk sonuçların umut verici olduğunu belirtti. İlk Neuralink ürünü olan Telepati, düşünerek telefon, bilgisayar ve diğer cihazların kontrolünü sağlayacak. İnsan deneyleri için FDA onayı alınmıştı ve şirket, beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine 2023'te başlamıştı.

Elon Musk, İlk Kez Bir İnsana Beyin Çipinin Yerleştirildiğini Açıkladı
30.01.2024 - 05:11,  Güncelleme: 05:13
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ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı.

İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.

İlk Neuralink ürünü: Telepati

Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, " Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." ifadelerini kullandı.

İnsan deneyleri için geçen yıl onay almıştı

Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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