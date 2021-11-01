Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım

Yaklaşık 292 milyar dolarlık servetiyle dünyanın zengin insanı olan Elon Musk, geçen hafta CNN'de Connect the World'e konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley'e yanıt verdi.

"AÇLIKTAN ÖLECEK 42 MİLYON İNSAN VAR"

Beasley, küçük bir grup ultra zengin bireyin, net servetlerinin sadece bir kısmı ile dünyadaki açlık sorunun çözülmesine yardımcı olabileceğini söylemişti.

Beasley,özellikle dünyanın en zengin iki insanı olan Amazon'un kurucusuJeff Bezos ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a atıfta bulunarak,"Dünyada, onlara hemen ulaşamazsak kelimenin tam anlamıyla ölecek 42 milyon insan var. Onlara yardım etmemiz için 6 milyar dolar gerekiyor. Bu karmaşık bir hesaplama değil" diye konuşmuştu.

Musk'ın servetinin yüzde 6'sı ise dünyadaki açlık sorunun çözülmesi için gerekli olarak 42 milyar doları yaklaşık olarak karşılıyor.

MUSK, BM'YE MEYDAN OKUDU: KANITLARSANIZ PARAYI BAĞIŞLAYACAĞIM

Ancak 50 yaşındaki iş insanı Twitter'dan yaptığı paylaşımda eğer BM Dünya Gıda Programı bunu kanıtlayabilirse, "Tesla'daki hissesinin hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını" söyleyerek miktarın mevcut açlık krizini çözeceği iddiasına meydan okudu.Ayrıca paranın nasıl harcanacağı konusunda sorumluluk talep etti.

BEASLEY: EKİBİNİZ BİZİMLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR

Beasley, ise Musk'ın paylaşımına verdiği yanıtta, "Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için gerekli sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz bunlardan tamamen emin olmak için bizimle birlikte çalışabilir ve inceleyebilir" dedi.

"TEK SEFERLİK BİR BAĞIŞ"

Musk, ayrıca, BM Dünya Gıda Programının hiçbir zaman 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözeceğini söylemediğini de açıkladı. "Bu eşi görülmemiş açlık krizi sırasında 42 milyon hayat kurtarmak için tek seferlik bir bağış" dedi.

Öte yandan Beasley, "Ben bunu milyarderlerden her gün, her hafta, her yıl yapmalarını istemiyorum. Tek istediğim, net değer servet artışlarının yüzde 0,36'sı. Ben para kazanan insanlardan yanayım, ama Tanrı biliyor ki, şu anda çok ihtiyacı olan insanlara yardım edilmesinden yanayım. Dünyanın başı dertte" açıklamasını yaptı.