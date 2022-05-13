Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti - Son Dakika
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Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti

13.05.2022 14:41

Dünya, günlerdir Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almasını konuşurken anlaşmada pürüz çıktı. Musk, spam ve sahte hesapların analiz sürecinde beklenen detaylar nedeniyle anlaşmanın askıya alındığını duyurdu. Yaşanan gelişme sonrası Twitter hisseleri yüzde 15'ten fazla değer kaybetti.

Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Twitter anlaşmasının "Uygunsuz (Spam) ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle" geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

TWITTER HİSSELERİ YÜZDE 15'TE FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Haberin ardından seans öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 15'ten fazla değer kaybederek 38 doların altına geriledi.

HİSSE BAŞINA 54,2 DOLARLIK TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Musk'un Twitter'ı 100 ülkenin GSYH'nın üzerinde bir ödeme ile servetinin 5'te birini gözden çıkararak satın almaya karar vermesi dikkati çekmişti. Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

SATIN ALMA İÇİN GEREKLİ FİNANSMANI SAĞLADI

Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği tutarı nasıl finanse edeceği tartışma konusu olurken ünlü milyarder, SEC'e yaptığı bir başka bildirimde 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını kaydetmişti. Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği kaydedilmişti.

SPAM PROFİLLERİ HEDEF ALDI

Musk, Twitter'i satın alma hedeflerinden birisi olarak platformdan spam mesaj göndermek için kullanılan profilleri yasaklamak istediğini açıklamıştı. SEC belgelerine göre, Twitter ya da Musk anlaşmayı iptal ederse 1 milyar dolar para cezasına çarptırabilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti - Son Dakika
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