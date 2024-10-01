Emekli Aylıkları Tartışması - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli Aylıkları Tartışması

Bakan Işıkhan, 2024 emeklilerinin 2025'ten daha fazla maaş alacağına dair görüşmeler yapıldığını belirtti.

01.10.2024 09:42
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekliliğe başvuranların 2025 yılında emekli olacaklardan daha fazla maaş alacak olmasına ilişkin, "Ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.

2024 yılı ile 2025 yılında ilk defa emekli olacak işçilere bağlanacak emekli aylıkları arasındaki fark hakkında bakanlıklar arasında görüşülmeye başlandı. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan'a emekli aylıkları arasında oluşacak farka yönelik nasıl bir formül uygulanacağı sorusu yöneltildi. Konuya ilişkin henüz bir netlik olmadığını belirten Bakan Işıkhan, "Ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Çalışma saatlerinin kısalacağına dair gündemde yer alan haberlere ilişkin de konuşan Bakan Işıkhan, "Böyle bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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