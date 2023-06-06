Milyonlarca emekli yılın ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı'nı beklerken hesaplara yatacak rakam ise merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45'in üzerinde bir zam yapılacağı, hatta yüzde 50'yi bularak 3 bin TL olacağı konuşuluyor.
Son Dakika › Ekonomi › Bayram ikramiyesinde ne kadar artış olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika