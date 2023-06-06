Bayram ikramiyesinde ne kadar artış olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika
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Bayram ikramiyesinde ne kadar artış olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

06.06.2023 15:04

Emekli ikramiyeleri için yılın ikinci bayramında ödenecek tutar merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam sinyali vermesiyle birlikte yüzde 45'in üzerinde bir zam yapılacağı, hatta yüzde 50'yi bularak 3 bin TL olabileceği konuşuluyor.

Milyonlarca emekli yılın ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı'nı beklerken hesaplara yatacak rakam ise merak konusu oldu.

"RAKAMI DAHA DA YUKARI ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

YÜZDE 50 ZAM GELEBİLİR

Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45'in üzerinde bir zam yapılacağı, hatta yüzde 50'yi bularak 3 bin TL olacağı konuşuluyor.

YORUMLAR (5)
  • Nuray Yigit: dul ve yetimler 5000 tl ikramiye ne olacak perişan ettiniz dul ve yetimleri hiç bir dönem dul ve yetimlere bu muamele yapılmamıştı büyükşehirde insanlar geçinemiyor tek maaşlı kendi emekli olmayanlar gerçekten perişan i Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: EYT liler, daha beter olun, inşallah maaş bağlamazlar, sizi dönekler sizi... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: Serkan bey merak etmeyin olacaksınız ve beklediğiniz her ay ı alacaksınız artı bayram ikramiyesinide alacaksınız bayram ikramiyesini kaçıracagım demeyin sonradan emekli olsanız bile bayram ikramiyesi hesabınıza yatacaktın no panik rizeden selam Cevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
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Bayram İkramiyesi, Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram ikramiyesinde ne kadar artış olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram ikramiyesinde ne kadar artış olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika
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