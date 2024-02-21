Emekli ikramiyesi komisyondan geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli ikramiyesi komisyondan geçti

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.

21.02.2024 20:00
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Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Emekli ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde komisyondan geçti

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.

Emekli ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde komisyondan geçti

CUMHURBAŞAKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50'lik bir artış yapılarak 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Emekli ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde komisyondan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu mitingi

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞ ORANI YÜZDE 42,6'YA YÜKSELMİŞTİ

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2024'teki maaş zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükseltilmişti. Buna göre 2023'ün ikinci yarısında 7 bin 324 lira olan 4a en düşük emekli maaşı Ocak 2024'te 10 bin 444 liraya; 6 bin 558 liran olan 4b maaşı 9 bin 352 liraya; 5 bin 163 lira olan 4b tarım maaşı 7 bin 362 liraya ve 9 bin 497 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 13 bin 542 liraya yükselmişti.

Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

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Son Dakika Ekonomi Emekli ikramiyesi komisyondan geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Özcan Kuvan: :))) Şaka yapıyorsunuz. Üç bin mi ? :))) 150 6 Yanıtla
  • İsmail Eker: Kök diye diye emekliye koklediniz 117 6 Yanıtla
  • alos : ÜÇBİN CİK 109 7 Yanıtla
  • Şevki Sünger: yuppiiiiii zengin olduk :))) 105 5 Yanıtla
  • Necati Kaya: Koyunlara 5 balya saman alınabilir. 97 9 Yanıtla
  • Abdul Kadir Sen: Sadaka veriyor emeklilere bunun karşılığını sandıkda alacaklar.bu ağalık tüzeni bitecek bir gün inşallah. 92 8 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Emekliye yakisan bir miktar :) 90 6 Yanıtla
  • Necati Kaya: Muhtaç edip yardım etmek,planlanmış bir cinayettir. Che Guevera 71 6 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Yok yaw ne şakası cok ciddeler tbmm den geçmiş bile :)) 39 1
  • Can Vatan: Üçbin Bu Pahalılıkta Kesinlikle Yetersiz Emekli Çok Tepkili 7 0
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