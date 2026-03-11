Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu - Son Dakika
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
11.03.2026 13:12  Güncelleme: 13:19
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıklarının ödemesinin öne çekildiğini açıkladı. "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde yatıracağız. Ayrıca emekli maaşlarını da öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin klasik olarak bayram öncesi yatırılacağını, ayrıca bu aya özel emekli maaşı ödemelerinin öne çekilerek 14 Mart'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Toplantıda yaptığı konuşmada, emeklilere bir müjde veren Erdoğan, "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum... Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde yatıracağız. Ayrıca emekli maaşlarını da öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz." dedi.

AK PARTİLİ GÜLER İKRAMİYELERE ZAM YAPILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bir dizi mali düzenlemeyi içeren yeni kanun teklifine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışına dair konuşan Güler, mevcut ekonomik tabloyu ve bütçe imkanlarını işaret ederek güncel durumu paylaşarak ikramiyelere bu yıl zam yapılmayacağını söylemişti.

Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.

İKİ BAYRAMDA 4'ER BİN LİRA ÖDENECEK

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, 2025 için ise 4 bin liraya yükseltilmişti. 17 milyon vatandaşın yararlanacağı bayram ikramiyeleri 2026'da da aynı miktar ödenecek.

14 Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yuksel Kaya Yuksel Kaya:
    ne sacma bir haber anlamsız ve alâkasız ,borç yiyen kendi kesesinden yer derler 10 0 Yanıtla
  • kaptan112 kaptan112:
    çok acaip müjde üç kuruş para verecekler müjde mi oluyor şimdi 8 0 Yanıtla
  • Haluk Ceyhan Haluk Ceyhan:
    bu kadar da olmaz emeklilerle resmen dalga geçiliyor 6 1 Yanıtla
  • M. Yudal M. Yudal:
    şaka gibi bayram ikramiyesi dedğin bayramdan önce yatar yani bunu ballandıra ballandıra duyurmak nebileyim.. 7 0 Yanıtla
  • Cevdet66 Cevdet66:
    emekli maaşlarına zam yap zam verdiğiniz müjdeye bak 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:08
Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
