Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan,partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin klasik olarak bayram öncesi yatırılacağını, ayrıca bu aya özel emekli maaşı ödemelerinin öne çekilerek 14 Mart'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Toplantıda yaptığı konuşmada, emeklilere bir müjde veren Erdoğan, "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum... Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde yatıracağız. Ayrıca emekli maaşlarını da öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz." dedi.

AK PARTİLİ GÜLER İKRAMİYELERE ZAM YAPILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bir dizi mali düzenlemeyi içeren yeni kanun teklifine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışına dair konuşan Güler, mevcut ekonomik tabloyu ve bütçe imkanlarını işaret ederek güncel durumu paylaşarak ikramiyelere bu yıl zam yapılmayacağını söylemişti.

Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.

İKİ BAYRAMDA 4'ER BİN LİRA ÖDENECEK

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, 2025 için ise 4 bin liraya yükseltilmişti. 17 milyon vatandaşın yararlanacağı bayram ikramiyeleri 2026'da da aynı miktar ödenecek.