Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun

13.04.2026 14:08
İstanbul’da sahte faturalarla, lüks araçların değerini düşük gösterip devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğrattığı ileri sürülen ünlü galerici, Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Onlarca evrak mercek altına alınırken, lüks otomobillerin beyannamelerin çok düşük gösterildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında milyonlarca lira değerindeki lüks araçlara el konulurken, ünlü galerici Serhat A.’nın uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

12 MİLYONLUK ARACI 1,8 MİLYON GÖSTERDİLER

Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı’nın Florya’daki lüks galeriye yaptığı denetimle ortaya çıkan olayda, Avrupa’dan getirilen araçların beyannameleri tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan bir aracın faturada 1 milyon 800 bin lira olarak gösterildiği ve belgelerde oynama yapıldığı tespit edildi.

ARACA EL KONULDU

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında plakasız ve tescilsiz olduğu belirlenen lüks araca el konuldu. İfadesine başvurulan galerici Serhat A., suçlamaları mali müşavirine yönlendirirken, mali müşavir Bülent Y. ise beyanname düzenleme yetkisinin kendisinde olmadığını belirterek iddiaları reddetti.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Elde edilen deliller doğrultusunda Gümrük Müdürlüğü tarafından “Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakası” düzenlenerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Serhat A. hakkında “gümrük vergilerini ödemeden ülkeye eşya sokmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açıldı.

GALERİDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Soruşturma devam ederken, galeriye yönelik yapılan ihbar üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 14 parça kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Kokainin kendisine ait olduğunu savunan Serhat A., uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

233 ARAÇTA 280 MİLYONLUK OPERASYON

Öte yandan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 233 araç ele geçirildi. Bu araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olduğu açıklandı. Yürütülen soruşturmanın, hem vergi kaybı hem de kaçakçılıkla mücadele kapsamında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

14:34
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
13:59
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13:25
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
12:35
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
