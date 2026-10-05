Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarındaki artışı belirleyen yılın ikinci altı aylık döneminin ilk üç verisi belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak kaydedildi. Bu verilerin toplanmasıyla oluşan 3 aylık enflasyon oranı yüzde 5,57'ye ulaştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ŞİMDİDEN YÜZDE 5,57 ZAMMI HAK ETTİ

Maaş zamları doğrudan yılın ikinci altı ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, eylül ayı itibarıyla yüzde 5,57'lik zammı hak etmiş oldu.

3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Yüzde 5,57'lik kesinleşen zamma göre, en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'den 24 bin 863 TL'ye çıkacak. Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı kesin zam oranı ise ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN GÖZÜ YILIN SON ÇEYREĞİNDE

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı hesaplamasıyla belirleniyor. Ocak ayında toplu sözleşme gereği yüzde 5 oranında zam alacak olan memur ve memur emeklilerine, ilave olarak 2026 yılının ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.

Açıklanan üç aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. Bu gruptaki çalışan ve emeklilerin nihai zam oranları ile enflasyon farkı alıp almayacakları, yılın son çeyreğine ait verilerin duyurulmasıyla kesinleşecek.