Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Geniş Video İzle

Merkez Bankası'nın dün yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 olarak açıklandı. Bu tahminle birlikte memur ve emekli zammında hesap değişti. İşte güncellenen tahmine göre yeni zam oranları...

14.09.2024 11:16  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'nın eylül ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'e, dolar/TL beklentisi ise 37,16'ya geriledi. Ankette, büyüme beklentileri de düşüş gösterdi. Bu tahmin milyonları ilgilendiren emekli ve memur zammı için de önemli bir ipucu verdi.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda 2024'ün ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı eklenmezse yüzde 14,76 oranın zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı yüzde 4,33 olacak. Ocak zammı ise yüzde 10,59'a ulaşacak. Ancak kök maaş uygulaması nedeniyle en düşük emekli maaşına tekrar zam yapılması gündemde. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre en düşük emekli maaşını 14-15 bin lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emekli için enflasyon kritik önem sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile yüzde 6 zam verilecek bu orana enflasyon farkı da eklenecek.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekliler 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 27,73, memurlar ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez\'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Merkez Bankası, Ekonomi, Gündem, Finans, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • cemal köse: Bu hükümetten milletin menfaatine bir icraat beklemiyoruz. Verilen zaman daha fazla genel gider ve vergi gelir. 187 18 Yanıtla
  • Kenan Baybars: şu an 50 bin alan birinin reelde 110 bin alması gerekiyordu piyasaya göre 163 14 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: şu seçim Bir gelsede Emeklilerin Yüzü gülse 127 19 Yanıtla
  • Senay Aslan: SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında yüzde 27, 73 zam almadılar. 24,73 aldılar. %3 fazlalığı nereden atıyorsunuz? 113 3 Yanıtla
  • Mesut Kerimgiller: Böyle bir hesabı yapmak matematik o olması lazım nerde enflasyon 47 imiş yüzde 200 enflasyonvar zam üstüne zam sanki savaş çıktı. 92 6 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Enflasyon düşüyor “ÖYLE’mi” 10 gün içinde sadece yumurtaya %90 zam geldi, geçen hafta sıradan beyaz peynirin kg’ı 180 liraydı, bugün aynı marka aynı peyniri 220 liraya aldım, “SÖZDE ENFLASYON DÜŞÜYOR” :)) 81 6 Yanıtla
  • ztos 6978: Çok değil bir ay önce 90 tl olan yumurta su an 125 tl al sana enflasyon tüik 80 2 Yanıtla
  • Senay Aslan: Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklileri %27,73 zam almadılar. %24,73 aldılar. %3'lük farkı nereden uydurdunuz? 63 7 Yanıtla
  • Harun Sönmez: habermi yaptıgınızı zannediyorsunuz emekli maaşıyla geçiniyor kendilerinin maaşına zam yapsınlar yazık 10 emekli maaşıyla geçinemez onlar. 63 2 Yanıtla
  • Murat: Bu zamana kadar TÜİK düşürdü de düşür du bu saatten sonra pek sağlıklı bir zam alinamaz 44 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement