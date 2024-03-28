Emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu

Emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu

TÜİK'in istatistiklerine göre, emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar, sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu. 1 trilyon 267 milyar 924 milyon liralık sosyal yardımların 567 milyar 450 milyon TL'si emekli ve yaşlılar için yapıldı. Sosyal koruma harcaması 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek, 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu.

28.03.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in istatistiklerine göre, emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar, sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu. 1 trilyon 267 milyar 924  milyon liralık sosyal yardımların 567 milyar 450 milyon TL'si emekli ve yaşlılar için yapıldı.

TÜİK, 2000-2022 yıllarını kapsayan Sosal Koruma İstatistiklerini yayımladı.

Sosyal koruma harcaması 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek, 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98.2'sini  1 trilyon 267 milyar 924 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 396 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'NİN YÜZDE 8,4'Ü SOSYAL YARDIMLARA GİDİYOR

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 8,6 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 3,8 ile en büyük paya sahip olduğu belirlendi. Bunu, yüzde 2,6 ile hastalık/sağlık bakımı ve yüzde 1,0 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

ŞARTLI YARDIMLARIN YARISI AİLE-ÇOCUK YARDIMINDAN OLUŞUYOR

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 13'ü "şartlı" verilen yardımlardan oluştu. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 47,5 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 20,4 ile engelli/malul yardımları ve %13,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

SOSYAL YARDIMLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ NAKDİ OLARAK VERİLİYOR

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 62,4'ü nakdi olarak verildi.  Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 71,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 18,6 ile dul/yetim yardımları ve %4,5 ile aile/çocuk yardımları takip etti.

SOSYAL KORUMA GELİRLERİ

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,4'ü devlet katkılarından oluştu. Kalan yüzde 28,4'ünü işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,1'ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

SOSYAL KORUMA HARCAMASI NELERİ KAPSIYOR?

Sosyal koruma harcaması; sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşuyor Sosyal koruma yardımları ise "risk grubu" olarak belirlenen 8 ayrı kalemde yapılıyor. Bunlar hastalık/sağlık bakımı, engelli/malul, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma başlıkları kapsıyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
12:06 ABD’li heyet Türkiye’ye geliyor F-16’lar, terörle mücadele ve ABD’nin YPG desteği görüşülecek ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor! F-16'lar, terörle mücadele ve ABD'nin YPG desteği görüşülecek
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’e karşı şikayetinden vazgeçti Dilan Polat, Nez Demir'e karşı şikayetinden vazgeçti
13:14 Simpsonlar yine mi bildi Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:13 Dilan Polat’ın kayınvalidesi ’’bir milyoncu’’ oldu Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu
11:17 Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:00 Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı
09:52 Cam silen gencin günlük kazancı şaşkına çevirdi: Çocuklarıma da bu işi yaptıracağım Cam silen gencin günlük kazancı şaşkına çevirdi: Çocuklarıma da bu işi yaptıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 14:29:24. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement