Emeklilerden çağrı: Derdimize merhem olsun - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilerden çağrı: Derdimize merhem olsun

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde artış beklediğini belirterek, "İkramiyeler, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli." dedi.

06.03.2025 12:48
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Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelere yapılacak zamma odaklandı. 2024 yılında 3'er bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinde yeni artış büyük merak konusu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi kazanımının TÜED'in uzun yıllar süren mücadelesinin sonucu olduğuna dikkati çekerek, emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda ikramiye verilmeye başlandığını anımsattı.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ CİDDİ ORANDA ERİDİ"

O dönem Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira olarak verilen ikramiyenin, yapılan artışlarla mevcutta her bir bayram için 3 bin lira olarak uygulandığını aktaran Ergün, şöyle konuştu: Son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında bayram ikramiyeleri ciddi oranda eridi. İkramiyelere enflasyonun oldukça altında yapılan artışlar sonucu, ikramiyeler emeklilerin bütçesine katkı sağlamaktan uzaklaştı. İkramiye uygulamasının başlatıldığı 2018 yılında 1000 lirayla emeklilerimiz sıla-i rahim yapabiliyor ve küçükbaş kurban alabiliyordu. Maalesef, bugün mevcut ikramiye rakamıyla bunların gerçekleştirilmesi mümkün değil.

"EMEKLİLERİMİZİN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR"

Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması gerektiği yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı: Milyonlarca emeklimiz, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile bir ay boyunca geçinmeye çalışıyor. Emekli aylıklarındaki artış oranının, çarşı ve pazardaki fiyatların artış oranının gerisinde kalmasıyla emeklilerimizin alım gücü düşüyor. Böyle bir tablo söz konusuyken bayram ikramiyeleri emeklilerimizin bir derdine merhem olmalı. Bugün itibarıyla milyonlarca emekli her bir bayram için 3 bin lira olarak verilen ikramiyelerin artırılmasını dört gözle bekliyor. Bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli. Zor durumda olan emeklilerimiz, kavuşma, kucaklaşma ve kaynaşmayı simgeleyen bayramı ağız tadıyla geçirmeli.

Emeklilerden çağrı: Derdimize merhem olsun
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Emeklilerden çağrı: Derdimize merhem olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Engin Yıldız:
    Vermezzzzzzz........ dua edelimde elimizdekinide almasinlar 99 9 Yanıtla
  • 205622:
    daha çok oy verin badem bıyıklı Lara bikereden bişey olmaz 75 24 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bir emekli olarak bunları hak ediyoruz.verdiğimiz oylarla onlara saltanat yaşatırken biz hakettiğimizi almakmyerine onlarınnverecefi 3,5 kurulun hesabını yapıyoruz.şimdi tüm emekliler aglıyor,iktidara oy vermeyiz diyor ancak seçimden 3 ay önce normalin biraz üzerinde zam yapsınlar şimdi ağlayanlar oylarını ve kişiiğini sayıp yine gider iktidara oy verir.az omurgalı olun KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ.biz emeklilerde elbet bu kışı geçireceğiz ama yediğimiz ayazı unutmayacagız 55 9 Yanıtla
  • Halil Sahin:
    sayın genel başkan senin alım gücünü yeni erimeye başlamış sanırım bizimki eridi hiç birşey kalmadı alım gücü diye birşey isterse vermesinler bizde Sayın Erdoğanı ve AKP yi eritilir eğitiyoruz da ben şahsen AKP kuruldu kurulalı oyumu Vallahide billahide AKP ye verdim ne zamanki çalışana 8070 TL verip memur emekçisine emekliye vermedi bende ondan sonraki belediye seçimlerinde oy vermedim vermemde elim kırılsada verdiklerimize vermez olsaydım o zaman bizi eritti nen memur emekli diyim emekli olduğumda en düşük memurdan emekli olduğum halde 2 bin TL fazla alıyordum şimdi ise 10 bin TL noksan alıyorum Hizmetli bile benden 7,8 bin TL fazla alıyor İnşallah onlarda bizim gibi erir eriyecek tek.. 31 8 Yanıtla
  • taner uzun:
    Yarın yine verirsiniz el etek opmeyın 14 4 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    sadece emekli vekillere, diğerleri şükretsin canım maaş alabiliyorsunuz ya 10 0 Yanıtla
  • Tuğrul ÇELİK:
    çubuk kraker parası verır 8 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Emekli 28 mayıs 2023 de hakkını kullandı geçmiş olsun !!! 3 0 Yanıtla
  • Diyego Can:
    emekli bu ülkede ölmüş aglayani yok 3 0 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Emekliye sadaka vermek caiz hale gelmedimi diyanet açıklamadımı daha ne istiyorsunuz? 2 0 Yanıtla
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