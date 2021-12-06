Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
06.12.2021 11:36
Emeklinin ocak zammında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maaş artışında enflasyon kritik öneme sahip. TÜİK verilerine göre temmuz-kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre, maaşlarda 785 liraya varan artış olacak.
2022 emekli ocak zammı için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammında 5 aylık veri belli oldu. Geriye sadece aralık ayı enflasyon verisi kaldı.
785 LİRALIK ARTIŞ OLACAK
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, temmuz-kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK AYLIK NE KADAR OLACAK?
- En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.
- En düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
- SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.
Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.
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