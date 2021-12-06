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Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? - Son Dakika

Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?

06.12.2021 11:36

Emeklinin ocak zammında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maaş artışında enflasyon kritik öneme sahip. TÜİK verilerine göre temmuz-kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre, maaşlarda 785 liraya varan artış olacak.

2022 emekli ocak zammı için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammında 5 aylık veri belli oldu. Geriye sadece aralık ayı enflasyon verisi kaldı.

785 LİRALIK ARTIŞ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, temmuz-kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK AYLIK NE KADAR OLACAK?

  • En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.
  • En düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
  • SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Emekli, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? - Son Dakika
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