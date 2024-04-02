Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başladı.
Emeklilere verilecek olan 3 bin liralık bayram ikramiyesi bugün itibarıyla ödenmeye başlandı. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte 3 bin lira olan ikramiyeden yaklaşık 16 milyon emekli yararlanacak. İkramiyelerin ödeme tarihileri de maaş alma takvimine göre belirlendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre 4/a SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü, 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da, ödem günü 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da, ödeme günü 23, 24, 25 ve 26 olanlara ise 4 Nisan'da emekli ikramiyeleri yatırılacak.
Gelir ve aylıklarını 4/b Bağ-Kur kapsamında alan emeklilerin tamamı 5 Nisan tarihinde ikramiyelerini alacak.
4/c Emekli Sandığı kapsamında ise her ayın 1'i ile 5'i arasında aylık alan emekliler, ödeme günleri 1 ve 2 Nisan olanlara 2 Nisan'da; ödeme günü 3, 4 ve 5 Nisan olanlara ise aylıklarıyla beraber 3 ila 5 Nisan arasında bayram ikramiyeleri yatırılacak. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Emeklilere 3 Bin Liralık Bayram İkramiyesi Ödemeleri Başladı - Son Dakika
Yozgat'ta bir üretici tarafından yetiştirilen Şili kökenli Araucana cinsi tavukların mavi ile yeşil renk tonlarındaki yumurtaları ilgi görüyor. Araucana cinsi tavukların tanesi 400-500 liradan, yumurtası ise 15-20 liradan satılıyor. Fatih Mahallesinde yaşayan Ahmet Arslan, evinin bahçesinde hobi amaçlı Araucana cinsi tavuklar besliyor ve ailesinin organik yumurta ihtiyacını karşılıyor. Arslan, yeşil yumurtaların yüksek protein değeri ve besleyici özelliği nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tekirdağ İrtibat Bürosu, IPARD 3 bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programda, TKDK'ya yapılacak başvuruların önemi vurgulandı ve Tarım, Trakya'da gelişmiş ve verimli topraklara sahip olduğu belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü ise projelerin üretimini beklediklerini ifade etti.
Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarası, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kumbarada biriktirilen tekstil ürünleri gece saatlerinde talan edildi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, bayram öncesinde alışveriş yapacak olan vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarırken güvenilir mahalle esnafından alışveriş yapılması tavsiyesinde bulundu. Dere, vatandaşları esnaf ve sanatkarların ürünlerini tercih etmeye çağırdı ve sağlıksız ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Trabzon, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olarak, Nevruz Bayramı tatili için İran'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. İranlı turistler, Trabzon'daki otellerde yoğunluk oluşturarak, tarihi mekanları, mağazaları, lokantaları ve alışveriş merkezlerini hareketlendiriyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, İranlı turistlerin ilgisinin artmasıyla birlikte Trabzon'da Nevruz Bayramı'nın da kutlanmasını planladıklarını belirtiyor. Trabzon'un turizm potansiyeli ve İranlı turistlerin ilgisi, Trabzon-Tahran seferlerinin başlatılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Trabzon ve İran arasındaki ticari ilişkilerin artırılması ve yeni turizm destinasyonları oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ambalajları kontrol edildi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, denetimlerin amacının vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın güvenini kazanarak ustalık dönemine başladığını belirterek, projelerin olduğu yerden devam ettiğini söyledi. 5 yıllık görev süreci içerisinde 125 projeyi hayata geçiren Dinçer, yeni dönemin en verimli şekilde geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında, ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla gıda sektöründeki iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 2 bin 896 iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bugün ise 250 iş yerini denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimde hijyen, etiket bilgileri, paketlenme durumu gibi konular incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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