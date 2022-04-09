Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir - Son Dakika
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Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir

09.04.2022 08:42
Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları yaklaşık 13.6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili düğmeye bastı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının yaptığı çalışmaya göre, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilen ikramiyelerin artırılması için iki alternatifli bir çalışma yapılıyor.

YA YASA DEĞİŞECEK YA DA KURAL GETİRİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, emeklilere verilen 1.100 TL'lik ikramiyenin yükseltilmesi gündemde. Yasada yapılacak değişiklik ile ikramiyelerin 2 bin liraya çıkartılması tartışılıyor. İkinci alternatif ise bunun bir kurala bağlanması.

İkramiyenin ne kadar olacağı yasada açıkça yazılı olduğu için her artış için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor.

SON KARAR ERDOĞAN'IN

Çalışmalar tamamlanınca son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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Bayram İkramiyesi, Emekli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir - Son Dakika


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