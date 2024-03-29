Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı

Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilerin trenlerde bu gece yarısı itibarıyla yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini duyurdu. İndirimin yıl boyunca geçerli olacağını duyuran Uraloğlu, yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde uygulanacak indirimden faydalanmak için sadece emekli olduğunu gösteren belgenin yeterli olacağını ifade etti.

29.03.2024 23:50  Güncelleme: 23:55
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı.

EMEKLİLERE TREN BİLETLERİNDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Bakan Uraloğlu, "Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz." sözleri ile müjdeyi duyurdu.

Bu gece başlıyor: Emekliye trende yüzde 10 indirim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

EMEKLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE YETERLİ OLACAK

Bu gece yarısından itibaren emeklilere yönelik uygulanmaya başlayacak olan yüzde 10 indirimden faydalanmak için e-devlet üzerinden veya bir resmi kurumdan alınacak emekli olunduğunu gösteren belge yeterli olacak. Söz konusu indirim tüm emeklileri kapsarken, yıl boyunca geçerli olacak.

BAYRAMDA TRENLERE EK SEFER

Uraloğlu ayrıca, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını da söyledi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, bayram tatili ve okullardaki ara tatili kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferleri ve diğer trenlerde kapasite artışına gidildiğini belirtti. Uraloğlu, "Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu gece başlıyor: Emekliye trende yüzde 10 indirim

Öte yandan ek seferlerle birlikte günlük karşılıklı sefer sayısı, Ankara- İstanbul hattında 13'ten 14'e, Konya-İstanbul hattında 4'ten 5'e yükselecek. Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günlerine ek olarak cumartesi için de sefer konulacak. Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

Abdülkadir Uraloğlu, Ulaşım, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • GÖKHAN DUMAN: %10 nedir ya dalga geçmeye devam insanlarla ayıp yani en azindan %25 veya %30 Olması gerekirdi 10 2 Yanıtla
  • Şevki Sünger: Allah a çok şükür artık bu indirimle biz emekliler trenle dünyayı gezeriz :) 4 0 Yanıtla

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