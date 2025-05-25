Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
25.05.2025 13:42
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SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Emekli ikramiyelerinin 2-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

4 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

57,4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILACAK

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

2-4 HAZİRAN TARİHLERİNDE HESAPLARA YATACAK

Kurban Bayramı'nda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hesabına yatırılacak ikramiyeler için ödeme takvimi de belli olmuş durumda. Emeklilerin ikramiye ödemelerinin 2-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Kurban Bayramı, Ekonomi, Kurban, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hüseyin Ülgülü:
    NE KADAR ÇOK YÜKSELTTİNİZ % 50 SİNİ GERİ ALIN YA 12 8 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Kurban keserler artık 12 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    bayramdan sonra yatırın koyun alırlar 9 3 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    ak partiden önce bayram ikramiyesi mi vardı? 57 milyar ödeme yapılacak çocuk oyuncağı değil bu iş, bir de beğenmiyorlar, yapmayacaksın bu millete yeminle yapmayacaksın, celladına aşık oluyor bu millet yazıklar olsun 6 5 Yanıtla
  • HAKAN GENCER:
    bu para zaten emekli fonunun parası devlet kasasından çıkmıyor insanları kandırmayın o kadar vergi kestiniz bizlerden çalışırken 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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