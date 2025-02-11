Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Erken Değerlendirme

Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan 'Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' raporunun, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili soru üzerine, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" dedi.

Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin soruya Işıkhan, "Kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşme süreçlerinde konfederasyonlarımız TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ çalışmalarını sürdürüyorlar. Gerekli çalışmaları bitirdikten sonra muvafakatlar alınacak ve bakanlığımıza bildirilecek. Şubat ayı içerisinde resmi görüşmelere başlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an konfederasyonlarımız çalışıyor. Biz de Bakanlık olarak sürece dahil olacağız ve her zaman olduğu gibi kamu işverenimizin refahını koruyan ve kamu kaynaklarının da etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir uzlaşı ortamı inşallah yaratacağız" diye yanıtladı.

'HÜKÜMET OLARAK BİZ DE GÖRÜŞMELERİMİZİ, DEĞERLENDİRMELERİMİZİ YAPACAĞIZ'

Işıkhan, kamu işçilerinin maaşları için yüzde 95 zam isteneceğine dair iddialara ilişkin, ise "Şu an gündeme gelen hiçbir şey yok. Gündeme gelmeyen bir şey için de yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Konfederasyonlar tekliflerini bildirecekler, hükümet olarak biz de görüşmelerimizi, değerlendirmelerimizi yapacağız" dedi.

Bu süreçte kamu mali dengesini gözetmek durumunda olduklarını ifade eden Işıkhan, aksi takdirde sürecin yönetilemez hale geleceğini bildirdi. Bazı iş yerlerinde işçilerin eylemlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerinde bu tür eylemler söz konusu. Tabii ki işçilerimizin haklı talepleri... Bakanlığımızın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gelen her türlü değerlendirmeyi, öneriyi, şikayeti ve diğer konuları gündeme alıyoruz. Tıpkı Polonez işçilerinde de olduğu gibi. Fark ettiyseniz 2025'in ilk günlerinde çok büyük bir başarıya imza attık Bakanlık olarak. İşçilerimiz haklarını aldılar, işveren memnun bir şekilde ayrıldı ve uzlaşı ortamını yarattık. Bu da bizim Türkiye Yüzyılı çalışma hayatında ne kadar önemli bir imza attığımızı gösteriyor. Çünkü burada hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi koruyacağız. Ortada maksimum faydayı elde edecek şekilde bu karara inşallah varacağız."