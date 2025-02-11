Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Erken Değerlendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Erken Değerlendirme

Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Erken Değerlendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi konusunda henüz rakam vermenin erken olduğunu belirtti. Ekonomi kurmaylarıyla görüşme sonrası değerlendirme yapılacağını açıkladı.

11.02.2025 18:58  Güncelleme: 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan 'Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' raporunun, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili soru üzerine, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" dedi.

Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin soruya Işıkhan, "Kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşme süreçlerinde konfederasyonlarımız TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ çalışmalarını sürdürüyorlar. Gerekli çalışmaları bitirdikten sonra muvafakatlar alınacak ve bakanlığımıza bildirilecek. Şubat ayı içerisinde resmi görüşmelere başlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an konfederasyonlarımız çalışıyor. Biz de Bakanlık olarak sürece dahil olacağız ve her zaman olduğu gibi kamu işverenimizin refahını koruyan ve kamu kaynaklarının da etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir uzlaşı ortamı inşallah yaratacağız" diye yanıtladı.

'HÜKÜMET OLARAK BİZ DE GÖRÜŞMELERİMİZİ, DEĞERLENDİRMELERİMİZİ YAPACAĞIZ'

Işıkhan, kamu işçilerinin maaşları için yüzde 95 zam isteneceğine dair iddialara ilişkin, ise "Şu an gündeme gelen hiçbir şey yok. Gündeme gelmeyen bir şey için de yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Konfederasyonlar tekliflerini bildirecekler, hükümet olarak biz de görüşmelerimizi, değerlendirmelerimizi yapacağız" dedi.

Bu süreçte kamu mali dengesini gözetmek durumunda olduklarını ifade eden Işıkhan, aksi takdirde sürecin yönetilemez hale geleceğini bildirdi. Bazı iş yerlerinde işçilerin eylemlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerinde bu tür eylemler söz konusu. Tabii ki işçilerimizin haklı talepleri... Bakanlığımızın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gelen her türlü değerlendirmeyi, öneriyi, şikayeti ve diğer konuları gündeme alıyoruz. Tıpkı Polonez işçilerinde de olduğu gibi. Fark ettiyseniz 2025'in ilk günlerinde çok büyük bir başarıya imza attık Bakanlık olarak. İşçilerimiz haklarını aldılar, işveren memnun bir şekilde ayrıldı ve uzlaşı ortamını yarattık. Bu da bizim Türkiye Yüzyılı çalışma hayatında ne kadar önemli bir imza attığımızı gösteriyor. Çünkü burada hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi koruyacağız. Ortada maksimum faydayı elde edecek şekilde bu karara inşallah varacağız."

Kaynak: DHA

Bayram İkramiyesi, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Erken Değerlendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Erken Değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.