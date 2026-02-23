Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı - Son Dakika
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı

Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
23.02.2026 09:52
Milyonlarca çalışanın emekli hayatını değiştirecek statü değişikliği, sessiz sedasız uygulamaya alınıyor. Buna göre 2008 sonrası sigortalılar için "son 7 yıl" avantajı kaldırıldı; emeklilik statüsü artık son 1.260 güne göre değil, tüm çalışma hayatındaki ağırlıklı sigorta koluna göre belirlenecek. "Altın dokunuş" olarak adlandırılan ve emeklilik süresini kısaltan uygulama böylece tarih olmuş olacak.

Sosyal güvenlik sisteminde uzun yıllardır uygulanan ve çalışanlara statü değiştirerek daha avantajlı emekli olma imkânı tanıyan "son 7 yıl" kuralı, 2008 sonrası sigortalılar için geçerliliğini yitirdi. Yeni düzenlemede emeklilik statüsü son yıllara göre değil, tüm çalışma hayatına göre belirleniyor.

VATANDAŞLAR EMEKLİLİĞE KISA SÜRE KALA STATÜ DEĞİŞTİRİYORLARDI

SGK çatısı altında SSK (4/1-a), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleşmiş olsa da emeklilik şartları statülere göre değişmeye devam ediyor. Özellikle prim gün sayısı açısından SSK, Bağ-Kur'a kıyasla yaklaşık 1.800 ila 2.000 gün daha az prim gerektirdiği için çalışanlar açısından daha avantajlı görülüyor. Bu nedenle geçmişte birçok sigortalı, emekliliğe kısa süre kala statü değiştirerek daha düşük primle emekli olma yolunu tercih ediyordu.

2008 ÖNCESİ SİGORTALILAR İÇİN HAK DEVAM EDİYOR

2008 yılındaki SGK reformundan önce sigorta girişi bulunanlar için "son 7 yıl" kuralı uygulanmaya devam ediyor. Buna göre son 2.520 gün içinde en fazla hangi statüde (en az 1.260 gün) prim ödendiyse, emeklilik o statüye göre hesaplanıyor. Örneğin uzun yıllar Bağ-Kur'lu olarak çalışan bir kişi, emekliliğine son 3,5 yıl kala SSK'lı çalışırsa, gerekli şartları sağlaması halinde SSK'dan emekli olabiliyor.

YENİ SİSTEMDE TÜM ÇALIŞMA HAYATI ESAS ALINIYOR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki köşesine taşıdığı bilgilere göre; ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için ise bu uygulama kaldırıldı. Yeni sistemde emeklilik statüsü belirlenirken son yıllar değil, tüm çalışma süresi dikkate alınıyor.

Bu kapsamda çalışma hayatının büyük bölümünü Bağ-Kur'lu geçiren bir kişi, son yıllarda SSK'lı çalışsa bile çoğunluk Bağ-Kur'da olduğu için emeklilik şartlarını Bağ-Kur'a göre tamamlamak zorunda kalacak. Bu da 9.000 prim günü şartının devreye girmesi anlamına geliyor.

Ekonomi, Sigorta, Finans, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    esnaf sıkışınca eski defterlere saldırırmış 27 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    oh nihayet adil bir karar uyanıklara karşı. 11 3 Yanıtla
  • FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    30 yıl bağkur yatırdım 22.basamaktan basamağı kaldırdılar ben şimdi 5 yılda emekli olan biriyle aynı 20 bin tl alıyorum bana haktan hukuktan helalikten bahs etmeyin kiraciyim başka hiç bir gelirim yok helalik istemeyin benden 9 2 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Kademeli emekli olmazsa daha çok bekleriz 9 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Lanet olsun 2008 yılında çıkarılan emeklilik yasasına, Millet'in hakkı göz göre göre yenildi, Millet hala canları sağolsun diyip açızzzz aççç geçinemiyorum diyor nasıl bi turşu yapmış anlamadım 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
