Emeklinin dört gözle beklediği gün geldi

14.03.2026 12:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin ikramiye ve maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Milyonların beklediği gün geldi. Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş ve ikramiye ödeme tarihleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İkramiyelerin bayram öncesinde yatırılacağını duyurmuştu.

"EMEKLİLERİMİZE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." demişti.

İKRAMİYE VE MAAŞLAR YATMAYA BAŞLADI

Emeklinin beklediği gün geldi. SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci bugün itibarıyla başladı.

SSK'LILARIN ÖDEME TAKVİMİ

Maaş ödeme günü her ayın 17-18-19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri bugün hesaplarına aktarılacak.

Ödeme günü 21-22 ve 23'ü olan SSK emeklileri maaş ve ikramiyelerini 15 Mart'ta, ödeme günü 24-25 ve 26'sı olanlar ise 16 Mart tarihinde maaş ve ikramiyelerini alacak.

BAĞ-KUR'LULARIN ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 25 ve 26'sı olanlar maaş ve ikramiyelerini 17 Mart tarihinde alacak. Ödeme günü 27 ve 28'i olanlar ise 18 Mart tarihinde alacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Emekli Sandığı bünyesinde aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına yatırılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında hayata geçirildi. Başlangıçta 1.000 lira olarak verilen ikramiye sonraki yıllarda yapılan artışlarla 4 bin liraya kadar yükseldi. Bu yıl Ramazan Bayramı için de aynı tutar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

14.03.2026 13:06:39
