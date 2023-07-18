Emekliye seyyanen zam yapılması planlanıyor

Memur maaşına yüzde yüzde 17.5'lik zamma ek seyyanen 8 bin TL zam yapılmasının ardından, emekli aylıklarına ise yüzde 25 zam yapıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere emekliye de seyyanen zam yapılması çağrısı karşılıksız kaldı. Yapılan vergi artışları ve Körfez'den gelmesi planlanan yatırımların ardından yerel seçim öncesinde de emekliye seyyanen zam yapılacağı öne sürülüyor.

EMEKLİYE SADECE YÜZDE 25 ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz hafta TBMM'de en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa yasalaştı. Böylece MHP lideri Devlet Bahçeli ve bazı siyasilerin emeklilere de seyyanen zam yapılması yönündeki çağrıları karşılıksız kalmış oldu.

SEÇİM ÖNCESİ SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE

Bu gelişmelerin ardından emeklilerin zam artışı umudu söndü. Ancak art arda gelen vergi artışları ve Körfez turundan Türkiye'ye gelmesi planlanan yatırımlarla birlikte hükümetin emekliyi de yerel seçimler öncesinde mutlu etmesi bekleniyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre 2024'ün mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerden önce emekliye de seyyanen zam yapılması planlanıyor.