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Emekliye yeni promosyon imkanı - Son Dakika

Emekliye yeni promosyon imkanı

08.11.2021 13:47
Emekliye yeni promosyon imkanı

İş Bankası, 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2.000 TL'ye varan promosyon alma imkanı sunulacağını duyurdu.

İş Bankası, 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2.000 TL'ye varan promosyon alma imkanı sunulacağını duyurdu.

Emeklilere promosyon ödemelerinde bankalar harekete geçti. 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 1.750 TL, 1.500 - 2 bin 500 TL arası maaşlar için 1.875 TL ve 2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 2 bin TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

Aidatsız kart kullanma fırsatı

Bankadan yapılan duyuruya göre promosyon ayrıcalığının yanı sıra SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için de ücret ödemeyecek. Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, İş Bankası şubelerine başvurarak kolayca maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor, avantajlı promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. İş Bankası müşterileri, İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesi aracılığı ile emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabiliyor. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emekliye yeni promosyon imkanı - Son Dakika Ekonomi


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