Emekliye zam farkı müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödeneceğini duyurdu.

TOPLAMDA 12 MİLYAR LİRA ÖDENECEK

SGK'den yapılan açıklamada, 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkı ödemesi yapılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."

Emekliler, zam farklarını maaşlarını aldıkları banka ya da PTT şubelerinden temin edebilecek.