 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emel Uslu Atik: Siyasi Partiler Kadın Adaylara Öncelik Vermeli - Son Dakika
Üye Girişi

Emel Uslu Atik: Siyasi Partiler Kadın Adaylara Öncelik Vermeli

Emel Uslu Atik, Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı Başkanı olarak, siyasi partilerin yerel seçimlerde kadın adaylara öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Atik, Türkiye'de kadın haklarının geliştirilmesinin Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen ilk on yılda yapılan devrimlerin temelini oluşturduğunu vurguladı. Türk kadınının yıllar önce elde ettiği seçme ve seçilme hakkının göz önüne alındığında, siyasi partilerin daha fazla kadın aday göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Emel Uslu Atik: Siyasi Partiler Kadın Adaylara Öncelik Vermeli
28.12.2023 - 15:44,
Abone Ol

Siyasi partilerin yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları devam ederken, Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı Başkanı iş kadını Emel Uslu Atik, siyasi partilerin kadın adaylara öncelik vermesi gerektiği söyledi.

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili konuşan iş kadını Emel Uslu Atik, Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen ilk on yılda Atatürk'ün önderliğinde çağdaş uygarlığa ulaşma amacıyla yapılan devrimlerin, kadın haklarının geliştirilmesinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Bu dönemde adım adım eğitimde, ailede, toplumsal yaşamda başta Medeni Kanunun kabulü olmak üzere zamanın şartlarına uygun "yurttaş hakları"nın eşit olarak tanındığını ifade eden Atik, "Devrimlerin en ileri halkasını oluşturan kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesiyle kadın haklarında hedeflenen süreç tamamlanmıştır. O yıllarda sadece yasaların çıkarılmasıyla yetinilmemiş, aynı zamanda devrim yasalarının etkin bir şekilde yaşama geçirilmesi için kararlı adımlar atılmıştır" dedi.

Türk kadınının 3 Nisan 1930'da belediye seçimlerine, 1933'de muhtarlık seçimlerine katılma hakkını kazandığını ve 5 Aralık 1934 tarihinde de milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini anlatan Atik, "Kadınların Türkiye'de yıllar önce elde ettiği seçme ve seçilme hakkı düşünüldüğünde, şu an daha fazla aday gösterilmeleri gerekirdi. Demokrasiyle ilgili hangi parti hangi açıklamayı yaparsa yapsın, listesinde kadın adaylara yer vermek zorunda. Yoksa o söylemin içi boş kalıyor. Siyasi partiler demokrasilerin toplum ile yönetim arasındaki köprüyü kuran en temel kurumlarıdır. Toplum ve yönetim arasındaki bu bağın güçlendirilmesi ve demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesi siyasi partilerde kadın ve erkeklerin eşit, adil ve dengeli şekilde temsil edilmesiyle mümkündür. Bu nedenle yerel seçimlerde siyasi partilerimizin kadın adaylara öncelik vermeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emel Uslu Atik: Siyasi Partiler Kadın Adaylara Öncelik Vermeli - Son Dakika


16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45
Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:10:54. #1.12#
SON DAKİKA: Emel Uslu Atik: Siyasi Partiler Kadın Adaylara Öncelik Vermeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement