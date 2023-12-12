 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emet'te 91 üreticiye yüzde 50 hibeli buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Emet'te 91 üreticiye yüzde 50 hibeli buğday tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında 91 üreticiye yüzde 50 hibeli 16 ton 600 kilo Bayraktar 2000 cinsi buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun ile çiftçiler katıldı.

Emet\'te 91 üreticiye yüzde 50 hibeli buğday tohumu dağıtıldı
12.12.2023 - 13:44,  Güncelleme: 14:22
Abone Ol

Kütahya'nın Emet ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde 91 üreticiye yüzde 50 hibeli 16 ton 600 kilo Bayraktar 2000 cinsi buğday tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tohum dağıtım törenine Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun ile çiftçiler katıldı.

Tohum dağıtım töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Furkan Seyman, kendi ürettiğimiz tohumu yine kendi milli kaynaklarımızla üreticiyle buluşturmanın oldukça sevindirici bir durum olduğunu söyledi. Kaymakam Seyman, buğday tohumunun dağıtımına emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederek tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hisarcık, Kütahya, Emet, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emet'te 91 üreticiye yüzde 50 hibeli buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Emet'te 91 üreticiye yüzde 50 hibeli buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement