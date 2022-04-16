Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı - Son Dakika
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Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı

16.04.2022 11:41
Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda arıcılık kayıt sistemine kayıtlı arı yetiştiricilerine destek amacıyla indirimli toplam 6 bin 50 kilogram şeker dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda arıcılık kayıt sistemine kayıtlı arı yetiştiricilerine destek amacıyla indirimli toplam 6 bin 50 kilogram şeker dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Düzenlenen programa, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Tarım Müdür Vekili Alper Kızılçay, Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı, Halil Mallı ve ilçe ve köylerinde arıcılık faaliyetlerini yürüten arıcılar katıldı.

Şeker dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Hasan Çiçek, "Arıcılık tarımın bir parçası olduğu gibi, çok zahmetli zanaatkarlık ve incelik isteyen bir iştir. Arıcılık ve bal üretimi çok önemlidir. Özellikle doğal ve sağlıklı beslenme acısından toplumun bal tüketiminde önemli bir görevi yerine getiriyor. Bizlerde Kaymakamlık olarak sizlerin isteklerini karşılamaya, destek vermeye ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize kolaylıklar, hayırlı ve bereketli ürünler almanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ise yaptığı konuşmada, "Çetin geçen kış mevsiminin uzaması dolayısıyla çiçeklerin de açması gecikti. Havaların soğuk olması arıları olumsuz yönde etkiliyor. Kışı geçiren arılar, şimdi gelişim ve yavrulama döneminde. Arıların bu dönemi sorunsuz atlatabilmesi için de besine ihtiyacı var. Bunun tek yolu ise şekerdir. Yapılan bu destekler siz üreticilere can suyu olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve protokol mensupları tarafından arıcılara şeker dağıtımı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı
Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı
Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı
Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı
Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı

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Hisarcık, Kütahya, Tarım, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emet'te arıcılara 6 bin 50 kilogram şeker dağıtıldı - Son Dakika
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